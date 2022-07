Wij hebben nu nog twee kinderen op het vwo. In hun klassen gaan gemiddeld 8 kinderen van het vwo naar de havo Oorzaak is een slechte motivatie na 2 jaar corona. Kinderen hebben geen zin in school en nu nog steeds niet. Veel ouders klagen hierover. Een verschrikkelijke situatie en een te hoge prijs voor de lockdowns mijns inziens.

Marcel de Boer