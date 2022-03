’NAVO moet in conflict ingrijpen’

Het is een duivels dilemma, omdat NAVO en alle bondgenoten met gebonden handen op de rug, lijdzaam moeten toezien wat er met Oekraïne gebeurt, en niet kunnen en willen ingrijpen, omdat het anders zou escaleren in een derde wereldoorlog. Maar Rusland is inmiddels al zover gegaan, dat er sprake is van bewezen verklaarde oorlogsmisdaden. Poetin blijft ons tarten en is zelfs van plan om inwoners van grote steden volledig te isoleren en uit te hongeren!

Als beschaafde naties moeten we nu echt gaan ingrijpen met een no-flyzone boven Oekraïne en alle Russische gevechtstoestellen uit de lucht te schieten. Dat gebeurt nu al op kleinere schaal met de door het Westen aangeleverde Stinger apparatuur. Dit wordt toch al door Poetin beschouwd als inmenging in de interne Russische aangelegenheden.

We moeten ons niet langer gijzelen met een eventuele Russische reactie met kernwapens, want dat zou Poetin misschien wel willen, maar dat zal voor zijn militaire staf absoluut een brug te ver zijn. Het is tijd om niet weg te kijken, maar in te grijpen. Als we blijven dralen, is Oekraïne snel vernietigd.

R.P. Boon, Aalsmeer