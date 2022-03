Premium Het beste van De Telegraaf

NAVO-expansie was nuchter en juist besluit

nausicaa marbe

In sommige kringen wordt het misverstand gekoesterd dat de NAVO-uitbreiding na 1989 een historische vergissing was. Volgens deze visie is de huidige oorlog in Oekraïne een direct gevolg van ’westerse provocaties’ van Rusland. Zulke stemmen zeggen het bloedbad in Oekraïne te betreuren, maar ze blijven de NAVO en het Westen als hoofdverantwoordelijken zien daarvoor. Een verdraaiing van de feiten.