’Doe werk wat je leuk vindt’

Ik ben nooit die man vergeten die iedere middag de kapstok zó draaide dat hij klokslag vijf uur zijn jas in één beweging kon grijpen op weg naar buiten. Waar hij overigens een kwartier later nog steeds stond te kletsen. Ik geloof heilig in Ghandi’s uitspraak 'als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken’. De oplossing is: Steek meer energie in het helpen uitvogelen waar jongeren zich thuis voelen en de betrokkenheid volgt vanzelf.

Els Voort, Oostvoorne