’Watertekort noopt tot innovatie’

Dit wordt in de komende decennia alleen maar erger, niet alleen door de opwarming van de aarde, maar ook door de wereldwijde bevolkingsaanwas. Tevens door de industrie die hoe langer hoe meer water gaat gebruiken, denk aan de datacenters. Ook weten we dat door voornoemd probleem er in de nabije toekomst grootschalige hongersnood zal ontstaan.

Is het in dit kader dan een slecht idee om de wetenschap met man en macht te laten onderzoeken of het mogelijk is de gewassen zodanig genetisch te modificeren dat bevloeien met zilt water i.p.v. met zoet water voortaan mogelijk wordt ?

J. de Vos, Oostzaan