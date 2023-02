Brief 2 ’Huisartsentekort komt niet alleen door ouderen’

Die blijven langer thuis, worden oud en gaan dus steeds later dood. Maar waarom niet eens een eerlijk verhaal? Is het alleen dat? Hoe zit het met die tallozen asielzoekers, veilige landers, mensen uit de Oekraïne? Veel van de vluchtelingen doen een beroep op de huisarts. Vertel eens een eerlijk verhaal en leg niet aldoor de schuld bij de ouderen. Het zijn meerdere problemen bij elkaar. Parttime werken huisartsen, de vele asielzoekers en vluchtelingen en inderdaad het ouder worden van de mensen. Maar die hebben wel veel bijgedragen aan de maatschappij! Ik ben er zolangzamerhand wel klaar mee dat de ouderen altijd in het verdomhoekje worden geplaatst.

Aafje van der Wiel,

Goingarijp

