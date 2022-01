Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Wat te denken van m’n Binnengeharkte Tante?

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Nou, bedankt hoor, Johnny. Eindelijk was ik erin geslaagd oom Leo het plekje te geven waar hij thuishoort: in de vuilnisbak van mijn geheugen. En nu heeft de jongeheer De Mol de ex van zijn tante niet alleen als een ’ongelooflijke klootzak’ omschreven, wat ik op zich nog kan billijken, maar ook als zijn Aangewaaide Oom.