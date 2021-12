’Vakkennis bij politici ontbreekt’

Wie de oeverloze betogen van Kamerleden heeft aangehoord, kan dit zeker beamen. Iedere partij schetst met veel vertoon steeds hetzelfde beeld van de pandemie, vervalt oeverloos in het reciteren van voorgangers en voegt daar als we geluk hebben nog een kleine eigen bijdrage aan toe. Vaak een onzinnige, onhaalbare bijdrage, die door iedere medicus of dierenarts met een beetje ervaring direct naar de prullenbak zou worden verwezen. Laat het duidelijk zijn, we worden veel teveel geregeerd door managers, juristen, leraren etc. Laat bij een Kamerdebat over corona diegenen met een medische achtergrond het woord doen.

Jacques Ponjee, Ochten