’Kleuteropleiding herintroduceren’

Kleuteronderwijs in groep 1 en 2 vraagt een ander soort onderwijs dan het lesgeven in de groepen 3 t/m 8. Het is een logische splitsing in opleidingen. Geef de studenten in het eerste opleidingsjaar een stagedag, in het tweede jaar 2 dagen stage per week en in het derde jaar 3 dagen betaald voor de groepen 1 en 2. Dan heb je iedere dag in de week extra mensen in je school. Na deze opleiding kunnen gediplomeerden met een tweejarig hbo-traject volledig bevoegd leerkracht basisonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 worden. Als collegegelden voor deze opleiding geleend mogen worden en worden kwijtgescholden bij het behalen van het diploma, zal dit extra leerkrachten opleveren.

Chris Wiets, Soest