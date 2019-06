Ja, het is warm. Moeder, wat is het heet. Ik weet het, u weet het, maar kunnen we alsjeblieft ophouden erover te zeveren? Dag in dag uit krijgen de Gerritten Hiemstra’s van dit land ruim baan om ons te vertellen wat we zelf al proefondervindelijk hebben geconstateerd: het is warm. Heet. Tropisch.