’Rechtsbijstand voor elke beurs’

In de Tweede Kamer bestaat de vrees dat toegang tot het recht voor mensen met een kleine beurs in het gedrang komt. Jammer voor deze groep, maar het herhaaldelijk aangaan van vele aangiftes en rechtzaken door, nog vers in ons geheugen, Volker v/d G., heeft de burgermaatschappij enorm veel geld en irritatie gekost. Als uitkeringsgerechtigde kostte al deze procedures hem niets, maar de gewone hardwerkende burger moet zijn of haar proceskosten zelf betalen en dat is een oneerlijke situatie.

Dus niet alleen gesubsidieerde rechtsbijstand voor de kleine beurs, maar voor een ieder die onrecht is aangedaan.

Mevr. Brugman, Lelystad