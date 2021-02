Stress eist ook veel slachtoffers

Ook de arme mensen die al maanden zonder werk zitten, worden nauwelijks gehoord. De vragen waarop ik antwoorden wil horen worden niet gesteld. Zoals: hoeveel mensen zullen het niet gaan redden die nu niet worden behandeld in de reguliere zorg? Of, waar wil je liever aan overlijden: aan corona of aan stress omdat je binnenkort je huis niet meer kunt betalen of je zaak over de kop gaat. Is het middel zo langzamerhand niet erger dan de kwaal? Er moet een compromis komen want dat virus gaat nooit meer weg.

Paul Graafland, Hoogmade