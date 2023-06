Gebruik je het woord auto? Betalen!

Briljant idee, al zeg ik het zelf: rekeningpraten. Hang overal in het land afluisterapparatuur op. Camera’s kunnen niet. Dan wordt het hier een tweede China en dat moeten we niet willen met z’n allen. Onze privacy dient voorop te blijven staan en daarom moeten in plaats van camera’s op elke hoek van de straat microfoontjes worden bevestigd, die verbonden zijn met een centraal registratiesysteem.