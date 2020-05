Brief 2 ’We zijn niet meer vrij’

Je bent niet vrij als je in je bewegingsvrijheid word gehinderd, als je nog maar in één richting mag lopen in een winkel, bos of straat.

Je bent niet vrij als in een drukke winkelstraat voor jou wordt beslist op welke vaste plaatsen jij moet oversteken.

Je bent niet vrij als je niet meer naast je vrienden, geliefden of familie mag lopen als je 1,5 meter afstand moet houden.

Je bent niet vrij als je niet naar de fysio, kapper, tandarts kan wanneer jij dat nodig hebt. Of naar een winkel of bouwmarkt kan zonder een half uur in de rij te staan vanwege de 1,5 meter regel.

Het is een illusie dat dit helpt tegen coronabesmettingen.

Fenna Koops,

Groningen

