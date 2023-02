Premium Het beste van De Telegraaf

Machtige premier kent grote nadelen

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Boink! Daar lag hij dan. Op de tochtige grond. Mark Rutte, premier van Nederland sinds 2010. De vloer van de Oost-Europese trein vormde een ruwe onderbreking van de cadans die hem in slaap had gebracht. Met collega Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) reisde hij naar Oekraïne. Voor hem was tijdens de lange treinrit een echt bed geregeld, maar de premier gunde dat aan Schreinemacher. De negentien uur heen en terug naar Polen op het krappe bedje in het slaaprijtuig bleek niet ideaal. Enigszins geradbraakt verscheen hij dan ook aan de zijde van de Oekraïense president.