Uitslag Stelling: ’Geen geloof in Bontenbal’

Het CDA verkeert al langer in zwaar weer. Het rommelt binnen de ooit zo stabiele bestuurderspartij. Partijvoorzitter Hans Huibers stapte onlangs op en sommige prominenten zoals Mona Keijzer keren de partij de rug toe. Het CDA haalt in de jongste peilingen slechts vijf tot zes zetels. Dat zou meer dan een halvering van het huidige zetelaantal (14) zijn. Bontenbal staat voor een ongekende opdracht.

Voor sommigen heeft de jonge CDA-lijsttrekker (40) het nu al verbruid. „Tijdens de eerste toespraak als CDA-leider heeft Bontenbal als eerste de PVV en FvD voor toekomstige samenwerking uitgesloten. Daarmee schuift hij een miljoen of meer Nederlandse kiezers gewoon van tafel”, briest een verontwaardigde deelnemer. Anderen menen dat potentiële CDA-stemmers met deze uitsluiting worden verstoten omdat een toekomstig rechts kabinet dan lastiger wordt: „CDA-kiezers zitten rechts van het midden. Op het moment dat ze de samenwerking met PVV uitsluiten zal er alleen nog een kabinet over links mogelijk zijn. Het CDA, VVD en BBB zullen samen geen Kamermeerderheid halen.”

Toch gelooft bijna een kwart van de respondenten (24%) dat de natuurkundige van Rotterdamse afkomst in staat is om de partij nieuw elan te geven. „Bontenbal is een door traditionele waarden gedreven man die wars is van politieke spelletjes. Goed dat hij de nieuwe leider van het CDA is”, jubelt een deelnemer. En een andere bewonderaar stelt: „Een echt christelijk en sociaal bewogen CDA-geluid via Bontenbal verwoord, mits ook in praktijk gebracht, zal weer kiezers terughalen.” Veel christendemocratische aanhangers denken dat de partij terug moet vallen op de oude beginselen. „Denk dat Bontenbal de partij kan redden door de klassieke waarden en normen van de partij weer als uitgangspunt te nemen. Wellicht komen teleurgestelde proteststemmers terug.”

„Met het CDA is op de inhoud niks mee mis, daar moet Bontenbal op anticiperen. De jammerlijke omgang met Pieter Omtzigt was een personele kwestie, die de partij maar het beste achter zich kan laten”, adviseert een deelnemer. Maar veel respondenten (11%) menen dat de kwestie Omtzigt de partij veel stemmen gaat kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande. Maar ook door het negeren van de boerenachterban die zich in de steek voelt gelaten, keren veel CDA-stemmers zich van de partij af.

Veel deelnemers vinden het ’oude waarden & normen-verhaal’, waarmee voormalig CDA-premier Balkenende zich profileerde, te ouderwets. „Er is geen CDA-verhaal meer. Dus waarom daarop stemmen”, vraagt iemand zich af? De partij heeft door deelname aan de kabinetten-Rutte, als trouwe VVD-partner, voor velen ook afgedaan. „Het CDA heeft te veel blunders gemaakt de afgelopen jaren en daardoor veel van de trouwe achterban verloren. BBB is een goed alternatief voor de boeren.” Velen verwachten dan ook dat BBB met Caroline van der Plas veel teleurgestelde CDA-stemmers zal trekken, ondanks het feit dat zij zichzelf op voorhand al als premier uitsluit.