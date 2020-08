’Barre tijden vragen om strikt beleid’

Wat mij nu veel zorgen baart, is dat veruit de meeste artsen, verpleegkundigen, mensen die de economie draaiende houden, etc. zich in deze leeftijdsgroep bevinden en wèl ziek kunnen worden. Het griepseizoen zal onder deze groep ook uitval veroorzaken. Een potentieel horrorscenario is in de maak, wat iedereen kan treffen, ook degenen die nu laks zijn met de maatregelen en menen overal recht op te hebben. De regering dient nu snel de regie te nemen met maatregelen, mensen moeten aangesproken worden op te laks gedrag en maatregelen dienen gehandhaafd te worden. Ook bij jongeren nu zij de grootste verspreiders blijken te zijn. Barre tijden vragen om barre maatregelen. Een forse tweede uitbraak van corona (en griep) met mogelijk dramatische gezondheids- èn economische gevolgen is voor iedereen veel erger dan even een tijdje niet alles kunnen doen wat we willen of recht op hebben. Het virus heeft daar namelijk maling aan.

Anneke Heerens,

Bergschenhoek