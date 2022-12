’Regels gelijkspel herzien’

Tegenstanders weten dat ook en zorgen er met massaal verdedigen voor de gelijke stand te behouden om dan met het nemen van penalty’s toe te slaan. Mijn voorstel aan de KNVB is dan ook om de regels voor de gehele nationale competitie te herzien en voortaan bij een gelijkspel automatisch penalty’s te laten nemen. Het liefst 11 want per saldo is voetbal een spel van 11 tegen 11, maar aangezien dit te lang zal duren gewoon zoals gebruikelijk 5 maal. Het wordt dan nog spannender ook.

Dick van Aalst,

’s-Gravenhage