’Dit systeem haalt de ziel uit het voetbal’

Kenneth Perez Ⓒ ANP

De manier waarop de videoscheidsrechter zich ontwikkelt, vind ik niet positief. Elke voetballiefhebber hoopte dat er door dit initiatief minder discussies zouden ontstaan over de keuzes van de wedstrijdleiding. Maar de VAR heeft er nu drie seizoenen op zitten en ik merk dat er elk weekend meer te bespreken is over arbitrale beslissingen dan vóór de intrede van de VAR.