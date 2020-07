Kenners en liefhebbers zijn blij met Verstappen in Formule 1

Onderweg naar Nederland vanuit Hongarije zag ik ze maandag veelvuldig rijden op de snelwegen in Oostenrijk en Duitsland. De vele trucks van de Formule 1-teams en de opstapklasses. Na drie weken richting huis en even uit de veelbesproken, strenge ’bubbel’. Twee weken geleden schreef ik op dezelfde plek dat het een voorrecht was om de koningsklasse van de autosport, en Max Verstappen in het bijzonder, tijdens de eerste drie races van het seizoen te volgen. Juist omdat alles anders was dan anders.