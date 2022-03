Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Annemarie van Gaal Russische bevolking zal Poetin klakkeloos volgen puur uit angst

Door Annemarie van Gaal

De oorlog in Oekraïne doet me meer dan ik vooraf kon bedenken. Ik word iedere nacht wel een paar keer wakker en realiseer me dan dat ik over Oekraïne en Rusland heb gedroomd en me zorgen maak over alle mensen die ik in beide landen ken.