Ik kwam in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp terecht op afdeling C4. We weten allemaal hoe waardevol de verpleging is, maar nu zag en ervoer ik het van dichtbij. De zorg op de kamer waar ik lag was intensief. Maar hoe liefdevol gingen de verpleegkundigen op die afdeling met de patiënten om. Ik wil graag de verpleging van C4 maar ook al hun collega’s van andere afdelingen bedanken!

M. Bieler-Haarsma

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.