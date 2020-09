Uitslag stelling: ’Coronaboete moet omlaag’

De veelbesproken huwelijksfoto’s lieten een minister zien die de 1,5 meter afstand regelmatig schond. Toch schaarde premier Rutte zich vierkant achter de minister tijdens het Kamerdebat hierover. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt eigenlijk dat de premier de minister had moeten laten vallen. Twee derde vindt dat de minister uit eigen beweging had moeten opstappen.

Premier Rutte gaf te kennen dat hij gelooft dat dat het gezag van Grapperhaus zich zal herstellen. Slechts een kwart van de respondenten is het hiermee eens. Voor het akkefietje rond zijn bruiloft vond ongeveer de helft van de stemmers hem een goede minister, de andere helft juist niet.

De bewindsman zelf schoot op een bepaald moment vol toen hij zijn verklaring aflegde in de Kamer. De meesten zijn hierdoor niet overtuigd dat hij echt spijt heeft. Maar ondanks dat de foto’s aanleiding waren om het aanblijven van Grapperhaus ter discussie te stellen, vindt een meerderheid niet dat fotografen onuitgenodigd een privégebeurtenis zouden mogen fotograferen.

Een deelnemer heeft dan ook mededogen met de minister: ,,Nu is er dankzij die fotograaf voor altijd een smet op dat huwelijksfeest.” Een ander vindt het ’oliedom’ van niet alleen Grapperhaus, maar ook van de feestlocatie om buiten op het bordes de foto te laten maken. ,,Als ze slim waren geweest, hadden ze dat gewoon binnen moeten doen.” Een deelnemer meent dat fotograaf Ferry de Kok aangeklaagd moet worden. ,,Verwerpelijk om iemands privacy schenden en daar grof geld mee verdienen.”

Er zijn veel deelnemers die Grapperhaus en het kabinet betichten van het meten met twee maten. ,,Wel burgers straffen en de minister blijft onbestraft?”, zo vraagt een criticus zich af. Veel anderen vinden dat de minister ook een boete én een aantekening op een strafblad verdient. ,,En weer worden we geconfronteerd met gezagsdragers die het niet zo nauw nemen met de regels en ermee wegkomen.” Een deelnemer noemt dit ’het bewijs dat klassenjustitie bestaat in Nederland’.

Toch zijn er ook deelnemers mild over de minister ,,Iedereen overtreedt elke dag wel een paar keer de 1,5 meter regel. Grapperhaus heeft spijt betuigd en daarmee is de zaak toch afgedaan? Kunnen we het weer hebben over de echt belangrijke zaken, bijvoorbeeld over of er wel genoeg testen zijn.”

Omdat de minister zichzelf niet aan de regels had weten te houden, zouden de ’coronaboetes’ van al die andere Nederlanders verscheurd moeten worden, zo vindt Geert Wilders. Tweederde van de responenten is het met het PVV-kamerlid eens. ,,De coronaboetes kwijtschelden is de enige escape voor Grapperhaus om zijn gezag te herstellen. Bijkomend voordeel is dat de rechterlijke macht zo wordt ontzien”, zo meent een deelnemer die veel rechtszaken voorziet over de bekeuringen.

De boetes helemaal kwijtschelden, gaat niet gebeuren. Wel willen Grapperhaus en Rutte kijken of de bekeuringen verlaagd kunnen worden. Een kleine meerderheid vindt dat een goed idee.