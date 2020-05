’Geef iedereen vrij op 5 mei’

Gewoon niet, niet als feestdag, niet als bijzondere dag eens in de 5 jaar en zelfs niet als jubileumuitgave, maar liefst 75 jaar, van onze bevrijding. Dit allemaal vanwege de willekeur van de CAO onderhandelaars. Dit omdat onze regering nog maar steeds niet wil inzien wat het belang van zo’n echte nationale feestdag zou kunnen zijn.

Onze buurlanden vieren 1 mei, de dag van de arbeid, met een vrije dag. Frankrijk viert een van haar grootste slachtpartijen op 14 juli als start van een nieuw land met een vrije dag. Een land met een veel kortere bestaanshistorie dan Nederland (de VS) viert haar onafhankelijkheid of 4 juli en zelfs het land dat ons 5 jaar lang bezet gehouden heeft viert de dag van de eenwording. Een eenwording notabene het direct gevolg van een door henzelf gestarte oorlog. Wij hebben ons vrijgevochten van Spanje, van Oostenrijk, van Frankrijk en van Duitsland en toch is 5 mei bij ons alleen een jaarlijkse feestdag voor ambtenaren, studenten en scholieren.

Er zijn misschien wel meer mensen die 5 mei zouden willen vieren dan mensen die hechten aan Koningsdag. Kennelijk is het standpunt van de regering nog steeds dat 5 mei via de CAO geregeld dient te worden. Ik denk dat dat intussen wel erg achterhaald is. Zeker nu, in deze coronatijd waarin sowieso al veel mensen twijfelen aan de vrijheden die ze hebben en geen goed zicht hebben in de verhouding van verlies van vrijheden in vergelijk met het verlies van je vrijheid in WOII.

Wij hebben in de afgelopen weken onze mond vol over eenheid, samenhang, verbondenheid en vooral het doorgeven van de vrijheid aan de volgende generatie. In ons geval doen we dit letterlijk. Onze jongeren kunnen de vrijheid ook echt vieren. Tot hun grofweg 25e kunnen ze naar bevrijdingsfestivals, feesten en defilés. Daarna begint het werkende leven en is het gedaan met de festivals, is het gedaan met de jaarlijkse bewustwording en geven zij het stokje over aan de scholieren die na hen nog wel 5 mei, als feestdag kunnen vieren.

Zou het niet mooi zijn als heel Nederland dat jaarlijks zou kunnen ? Dat iedereen in Nederland weer weet waarom 5 mei gevierd wordt ? Dat men aan buitenlanders kan uitleggen dat wij in Nederland, eensgezind onze vrijheid koesteren en vieren en dat onze vrijheid niet afhangt van onze economie, niet van onze werkgevers en niet afhangt van het belang dat een toevallige onderhandelaar aan tafel er aan hecht. Dat wij, in Nederland weer doordrongen worden, met z’n allen, tegelijk, wat het is om zelf te kiezen welke TV of youtube kanaal je kijkt, dat je zelf kiest via welke krant of media je het nieuws tot je neemt, dat je mag zeggen en denken wat je wilt. Dat je op je eigen fiets mag rijden en ’s avonds het licht aan mag hebben.

Maar vooral dat iedereen is wie hij is en ongeacht ras, geaardheid of geloof zijn leven mag leven op de manier die hij of zij verkiest. En dat de maatregelen die nu gelden niet ter meerdere eer en glorie zijn van een bezettende macht maar ter bescherming van Nederland en haar inwoners. Dat de huidige maatregelen niet zijn omdat iemand bedacht heeft dat anderen het niet waard zijn om te leven omdat hij of zij het zo heeft bedacht. Wij willen zo graag dat heel Nederland een besef heeft van vrijheid, van eenheid en ja misschien ook wel van een nationale trots op land dat in vrijheid leeft.

Mijnheer Rutte, is dit niet een heel mooi moment om inderdaad iedereen samen te brengen en 5 mei nu eens en voor altijd als een nationale feestdag en dus vrije dag uit te roepen ?

Robert Schults