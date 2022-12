Premium Het beste van De Telegraaf

Zij die zo gedupeerd worden door de politiek, blijven het beste wat ze in zich hebben geven

Door Nausicaa Marbe

In het bijzonder denk ik deze kerst aan het zorgpersoneel dat in de drie jaar sinds de corona-uitbraak onheus behandeld werd door twee kabinetten-Rutte. Ook in de aanloop naar de feestdagen bleek hoe ver ministers verwijderd zijn van de mensen over wie ze besluiten nemen. Vorig jaar schoffeerde Hugo de Jonge hen die zich kapot hadden gewerkt in coronatijd door gestoken in glimmend pak op de cover van het maandblad Linda te poseren. De regie over de coronabestrijding was hij kwijt, maar hij grijnsde alsof hij iets groots te vieren had. Dit jaar verziekt minister Conny Helder de feeststemming. De labbekak van dienst, zoals in Qatar bleek, zaaide afgelopen week in het Kamerdebat over de ’mondkapjesdeal’ verwarring over de kennis bij de overheid. Ook dekte ze Hugo de Jonge die de Kamer weigert te informeren.