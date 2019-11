’Hoe groen zijn de Groenen?’

En nu twijfelen ze en bedenken ze redenen om toch maar het vliegtuig te pakken. Vliegen binnen Europa wil zelfs de PvdA in de ban doen.

Reistijden

Maar als je van het volk verwacht dat ze dagelijks met de trein of fiets gaan dan moet je zelf wel meedoen. Dagelijks langere reistijden is een veel groter offer dan éénmalig 15 uur in de trein. Of zijn wij toch het klootjesvolk?

Loek Wollersheim, Almere