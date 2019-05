Brief 2 ’Volbouwen weides slecht idee’

De bouw is zo slecht, vrees ik, dat onderdelen van woningen instorten en scheuren. Over de bouwlocatie zoals in Amsterdam Noord in de wijk Kadoelen met zijn damwand van 25 meter diep, heb ik een slecht gevoel. De damwand is bedoeld om het gif in de grond op te sluiten, maar kan dat niet gaan lekken? Ook het volbouwen van weilanden vind ik geen goed idee.

Cees Sneek, Amsterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: