Brief 1: ’In gevangenis horen beperkingen’

De gevangenis is een strafinrichting en daar horen beperkingen bij. Een telefoon met beveiliging en waarvan bepaalde nummers zijn afgesloten, is de oplossing denkt Sander Dekker. Maar de bezuinigingen spelen hierbij weer een grote rol en deze ’oplossing’ is gedoemd te mislukken.

Gewoon opsluiten, eten wat de pot schaft, af en toe luchten en voor de rest de cel in. Ze hebben dan nog steeds een betere behandeling dan de hardwerkende bejaarde die aan zijn/haar lot overgelaten wordt. Voor hen geen speciale regelingen.

Mevr. Brugman, Lelystad

