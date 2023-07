’Vaarweg naar Ameland ook hoofdroute’

Wist u dat de baggeraars niet dieper mògen baggeren dan vier meter? Natuurwet. Dat de vaargeul volgens de afspraken minimaal 3,80 meter diep moet zijn? Dat als er een paar decimeter dieper gebaggerd wordt de baggeraars op de vingers worden getikt vanwege de Natuurwet. En dan wordt het baggerslib ook nog ’op stroom gezet’ omdat het in het gebied moet blijven. Waanzin? Ja, maar dat zijn de regels van de Natuurwet. En dan krijgen we nu ook nog een Natuurherstelwet. We kunnen maken onze borst natmaken.

Leg de inwoners van Ameland en de toeristen maar eens uit waarom er wel veel zand op het eiland gespoten mag worden om het eiland veilig te houden, maar niet te veel zand uit de vaargeul gehaald mag worden om datzelfde eiland veilig te bereiken.

De oplossing is simpel. De vaarweg naar Terschelling is een hoofdvaarroute en hoeft niet aan de Natuurwet te voldoen. Bestem de vaarroutes naar álle Waddeneilanden als hoofdvaarwater. Dan mag er in de vaargeul naar Ameland en Schiermonnikoog dieper gebaggerd worden, op plekken waar dat nodig is.

Regina Engels