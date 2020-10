’Horeca open, vliegtuigen aan de grond’

Het is triest hoe laks en hoe makkelijk dit kabinet en haar meepraters reageren op de cijfers omtrent Covid-besmettingen. Ze zijn er helemaal gelukkig mee de horeca te sluiten, waar nauwelijks besmettingen voorkomen, zeker in de restaurants niet. Hoe makkelijk is er een stok te vinden om de hond te slaan.

Doe nou eens normaal en pak het aan zoals in het voorjaar toen de cijfers plotseling enorm daalden na sluiting van onder meer de scholen en universiteiten. Dat zijn de besmettingsbronnen bij uitstek want dit komt allemaal in de ’huiselijke kring’ terecht waar de meeste besmettingen plaatsvinden.

Ook het onzinnige vliegen naar besmette gebieden is ontoelaatbaar. Sluit daarom die vliegvelden. Laat daarnaast de horeca (restaurants) direct weer open gaan. De voornaamste besmettingsbronnen zijn dan aangepakt en de economie is gered want horeca open betekent weer omzet in alle sectoren die eraan verwant zijn. Dan kunnen de steunpakketten weer de kast in!

Maar het zal wel zielig zijn voor de gevoelige zieltjes van de jongeren die dan thuis moeten zitten. Hoe erg is dat?

Wil Roemen