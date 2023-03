Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Beleidsmakers moeten wijze les vorige bankenreddingen goed voor ogen houden

De rust lijkt weergekeerd in bankenland. Maar dat kan schijn zijn. Van de grote financiële crisis in 2008 hebben we geleerd dat dit soort problemen een veenbrand kan zijn die ogenschijnlijk gedoofd is en dan toch weer oplaait. Laten we hopen van niet.