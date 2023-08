Motto van het nieuwe kabinet? Minder minder minder ambtenaren

Fijn hoor die grote schoonmaak in Den Haag, al gaat bij mij de vlag pas uit als ook Tjeerd de Groot zijn vertrek aankondigt. Het kan toch niet waar zijn dat deze man, in zijn eentje verantwoordelijk voor het halveren van D66 bij de laatste verkiezingen (waarvoor dank overigens!), denkt dat hij nog een rondje meekan in de Haagse mallemolen?