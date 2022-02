Aanvankelijk wisten ze het niet, maar later kreeg ik gelukkig een telefoontje dat de oorbel in een taxibusje was gevonden. Ze hebben het sieraad keurig bij mij thuis afgeleverd. Ik was erg blij en vind de service fantastisch.

W. Corten-Simons

