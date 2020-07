’Er is nergens op de wereld nul risico’

Coretta van Leer Ⓒ Jos Schuurman

Deze vakantie is anders dan alle andere jaren. Door de coronacrisis en de aanwezigheid van het virus onder de bevolking moet iedereen op zijn hoede zijn. Onbezorgd op vakantie zit er niet in. Dat wil niet zeggen dat we geen leuke tijd kunnen hebben. Maar we moeten wel ons verstand gebruiken en gewoon blijven nadenken. Want er is nergens nul risico.