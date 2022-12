Premium Het beste van De Telegraaf

Slavernij-excuses niet tegen elke prijs

Door Wouter de Winther

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Toen premier Mark Rutte afgelopen september in Suriname een krans bij het monument voor de decembermoorden legde, werd hij geconfronteerd met boze nabestaanden. Weliswaar hadden ze hem bij aankomst ontmoet, het gedenkteken was bij Fort Zeelandia op een verhoging gelegen. Toen hij daar met president Chan Santokhi was aangekomen, keek alleen de meegereisde Nederlandse delegatie toe.