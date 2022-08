Stemplicht slecht plan

Premium Buitenland

Zelfs populaire popsterren zijn niet meer veilig: wat is Erdogan van plan in Turkije?

In Istanboel is zangeres Gülşen gearresteerd, omdat ze op het podium een grap had gemaakt over Turkse islamitische scholen. Scholen waarin president Erdogan toevallig erg veel heeft geïnvesteerd. Wat is er aan de hand, dat ook popsterren al niet meer veilig zijn in het Turkije van Erdogan?