O, u bent geen wielerliefhebber! Bent u wel goed bij uw hoofd?

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Voor één keer worden op deze plek de wereldproblemen niet opgelost, excuses. Met name Donald J. Trump moet dankbaar zijn. Naar aanleiding van zijn criminele rol op 6 januari 2021 wilde ik The Donald eerst Rikers Island in schrijven. Maar toen won Jonas Vingegaard de mooiste Tour-etappe ooit en veranderde het plan.