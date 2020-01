’Sterke Democratische kandidaat urgent’

Joe Biden was een prima vice-president onder Obama maar maakt als uitdager een zwakke indruk en de overige kandidaten missen eveneens het charisma, enthousiasme en spreektalent van Bill Clinton en Barack Obama. Trump heeft de boel vooral internationaal opgeschud en zal bij een herverkiezing de wereldorde definitief veranderen. De urgentie voor een sterke Democratische uitdager is daarom groot, maar de kans dat de partij die nu nog uit de hoge hoed tovert lijkt me nihil!

Bas Overmars, Amsterdam