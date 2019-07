’Niet alle huisvaders over éen kam scheren’

Zonder enige nuance in zijn beweringen aan te brengen, beweerd hij dat lieve mensen in bloeddorstige monsters veranderen als ze in de auto stappen. Van een psycholoog mag je toch verwachten dat hij geen termen gebruikt als ’sommige lieve huisvaders veranderen ineens in bloeddorstige monsters als ze in hun auto stappen’.

Hij mag niet alle lieve huisvaders of mensen in het algemeen zomaar over één kam scheren, ik herken mij totaal niet in zijn beschuldiging.

Duco Douwstra, Vleuten