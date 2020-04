’Banken moeten rente verlagen’

Heel Nederland is in de crisismodus, maar banken blijven grotendeels doorgaan op de manier zoals ze dat ook voor de coronatijd deden. En dat typeert banken helaas. In deze enorm, met name voor ondernemers, moeilijke tijden zou je iets meer inlevingsvermogen en empathie mogen verwachten. En dat er tijdelijk een wat lagere rente kan worden berekend zou ook bijdragen aan het geheel. Tenslotte is ook voor banken gezien de lage rente geld nog steeds bijna gratis. Maar voorlopig niets van dat alles. De banken blijven ondernemers en consumenten in de zomer een paraplu verstrekken, die ze zo gauw het begint te regenen weer afpakken. Dat moet anders en zo snel mogelijk.

Jan Pronk, Beverwijk