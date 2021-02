’Winter doet corona even vergeten’

Het openbare leven komt geeeltelijk tot stilstand. Geen of weinig openbaar vervoer en scholen blijven gedeeltelijk dicht! Geen kranten, voor de bezorgers is het te gevaarlijk. Code geel en ’s nachts strenge vorst tot zeker het komend weekend! Dat wordt dus schaatspret in ons land! Maar het weer is ook een mooie afleiding voor alle problemen met het coronavirus.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela