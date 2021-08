Brief 2: ’Inzet van onze militairen verdient respect’

Een lezer van WUZ zegt dat er niets of nauwelijks iets is bereikt in Afghanistan omdat de Taliban weer gebieden heroverd heeft en niet te stuiten lijkt.

Hij vraagt de politiek voor nabestaanden van overleden en of gewonde militairen, om uitleg en om verantwoording. Ik vind dit zeer beschamend richting betrokken militairen en nabestaanden. Zij hebben zich ingezet voor vrede of veiligheid in een ander land. Sommige militairen hebben het grootste offer gebracht. Dit verdiend geen schaamteloze opmerkingen, maar alleen maar respect.

Wat de uitgezonden militairen hebben bereikt is dat er twee decennia een volk in relatieve vrijheid heeft kunnen leven, en daardoor leven nu in Afghanistan één of meerdere generaties die anders nooit geboren hadden kunnen worden. Dankzij al die militairen. Dat hebben zij bereikt.

M.Vogel, veteraan, Overijssel

