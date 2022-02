Brief 3: ’Eerst eens kijken naar Schiphol’

Bekijk ook: Uitstoot stikstof legt bom onder woningbouw in Randstad

Bouwen van huizen is vrijwel onmogelijk geworden door het stkstofmoeras waar heel Nederland in wegzakt. Absurde verstikkende wetten, honderden natuurgebieden in een piepklein land en onhaalbare stikstofdoelen zetten ons op slot. Vooral bedacht om de boeren te treffen, maar het zal wel blijken dat het andersom uit gaat pakken.

Bouwend Nederland zegt dat de agrarische piekbelasters aangepakt moeten worden. Let wel, dit gaat om familiebedrijven die al vaak generaties lang uw voedsel produceren en over alle benodigde vergunningen beschikken. Boeren en voedsel eruit, beton en industrie erin, hoe zullen we dat uitleggen aan hongerend Afrika? Eerst maar eens kijken naar Schiphol, de distributiecentra van de supermarkten en vele bedrijven die wel stikstof produceren maar geen vergunningen hebben. Weg ermee, zodat de ontwikkelaars kunnen bouwen. Raar? Welnee, dat horen boeren alle dagen.

P. Middelburg

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: