’Niet naast elkaar fietsen’

Er worden oplossingen aangedragen, die echter maar weinig effect zullen hebben zoals het verbreden van de fietspaden. Wat wel helpt en met onmiddellijke ingang is het verbieden van naast elkaar te fietsen. En geloof mij, je fietst hierdoor veel rustiger, kunt zelfs om je heen kijken en bent veel beter in staat om op gevaarlijke situaties in te spelen. Mijn vrouw en ik doen dat al jaren en tijdens de stops heb je alle gelegenheid om je verhaal kwijt te raken.

Nederland is druk en zal nog veel drukker worden de enige manier om heerlijk te kunnen blijven fietsen is achter elkaar.

Piet de Nijs, Bergen NH