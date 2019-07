’Islamitische school Westland geen steun’

Dan weet de verantwoordelijke onderwijsminister Arie Slob het plotseling beter, en verplicht deze gemeente een dergelijke school toe te laten. De coalitie in de gemeenteraad is tegen deze vorm van onderwijs en zijn toch op een democratische manier gekozen in Westland.

En zo kan dus de situatie ontstaan dat er in Westland een school komt die daar door de meerderheid van de inwoners niet wordt gepruimd en ook landelijk, gezien de talloze ingezonden brieven en columns, op zeer weinig steun kan rekenen. Welke vorm van democratie is dit eigenlijk ?

Jan Pronk, Beverwijk