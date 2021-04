’Reisverbod vanwege coronamutaties’

In een skioord in Canada heeft deze variant voor een uitbraak gezorgd en deze waaiert nu uit over Zuid-Amerika. In India zijn er 200.000 besmettingen per dag , ook een land waar heel veel mensen op elkaar wonen en dit virus zal blijven muteren met alle gevolgen van dien. De huidige vaccins zullen steeds moeten worden aangepast omdat deze niet of minder zullen werken voor deze mutaties. Wat ik niet begrijp is dat er nog steeds reizigers uit deze landen komen in Nederland al dan niet op doorreis. Wil je van dit virus afkomen zullen reizen zeker uit dichtbevolkte landen verboden moeten worden of een verplichte quarantaine bij aankomst. Hotels genoeg bij Schiphol, laat reizigers daar verplicht 10 dagen op eigen kosten in quarantaine gaan en controleer dit ook.

Toerisme zal voorlopig in de ban moeten, we zijn nu ruim een jaar verder en niets opgeschoten behalve dat er dan nu vaccins beschikbaar zijn waarvan je nog maar moet afwachten of deze de pandemie de wereld uit kunnen helpen. Zoals viroloog Bert Niesters aangaf, het is nog maar de vraag of en wanneer we van corona af zullen zijn, dus verbiedt het reizen van en naar risicolanden in Europees verband anders blijft het dweilen met de kraan open.

Cathy Stam-Gestman, Purmerend