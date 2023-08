De lol van een rol als ’mister nobody’

„Jij bent die journalist, hè?” Net als ik denk, na acht jaar hoofdredacteurschap, me in mijn nieuwe baan als correspondent te kunnen wentelen in anonimiteit, gebeurt het. Ik sta in een bloedheet Washington voor het gerechtsgebouw waar Donald Trump zich moet melden voor een zoveelste strafzaak, als een groepje Nederlandse toeristen ineens deze kaaskop spot.