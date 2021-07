’Dit maakt geen einde aan alcoholmisbruik’

Erik Muller

Op 1 juli 2021 trad de nieuwe Alcoholwet in werking. Een wet waarin onder andere de verkoop van alcoholische dranken is vastgelegd. Doel is om uiteindelijk de verkrijgbaarheid van alcoholhoudende dranken nog verder te beperken. Het resultaat van de nieuwe Alcoholwet is een paginagroot overzicht van wat wel en vooral wat niet mag. De aanpak van het aloude Hollandse wijsvingertje dus. Een naar mijn smaak weinig vernieuwende aanpak die ook in het verleden al heeft bewezen geen einde te kunnen maken aan alcoholmisbruik.