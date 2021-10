Het ligt nu voor de hand dat de EU de geldkraan naar Polen dichtdraait

Premium Buitenland

Polen legt bom onder de EU; hoogste hof stelt Poolse wet boven Europees recht

Als in een waar verhaal van Franz Kafka oordeelde het Constitutioneel Hof in Warschau donderdag dat de Poolse wet belangrijker is dan EU-recht. Terwijl voor de andere 26 lidstaten van de Europese Unie zonneklaar is dat de Brusselse regels voorgaan.