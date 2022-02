Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Oogst in gevaar? Zet statushouders aan het werk

annemarie van gaal

Vorige week las ik in deze krant dat vrijwel alle agrarische ondernemers in ons land een schrijnend tekort aan werknemers hebben, waardoor de oogst van bloemen, groente en fruit in gevaar komt. De brancheorganisatie pleit er daarom bij onze overheid voor om de bureaucratische regels te versoepelen, waardoor het gemakkelijker wordt om arbeidsmigranten van buiten de EU, uit landen als bijvoorbeeld Vietnam, Cambodja of de Oekraïne, te halen.